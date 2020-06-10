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Aktüel

Bitlis’te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:48:00 -
Bitlis’te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tatvan ilçe sınırları içerisinde bulunan; Kısıklı, Dirlik, Suboyu, Kepenek, Dönertaş, Sallıca, Aktoprak, Yorgalar, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Boblesür, Teknecik ve Beşikli köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 7 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 23ç50’den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 10 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 17.00’dan itibaren kaldırılmıştır. Bitlis merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Doğruyol, Keklikdüzü, Bölükyazı, Kuşlu, Çayırbaşı, Çadırlı, Dereağzı, Yolcular ve Ilıcak köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 3 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 02.00’da başlatılan sokağa çıkma yasağı, 10 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 17.00’dan itibaren kaldırılmıştır” denildi.

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