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Aktüel

Bitlis'te bir erkek cesedi bulundu

2020-04-28 16:59:16 -
Bitlis'te bir erkek cesedi bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir botta erkek cesedi bulundu.

Van Gölü'nde devriye görevi yapan Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik ekipleri, Tatvan'ın Adabağ köyü kıyısındaki bir botta erkek cesedine rastladı.

Tekneyle Tatvan İskelesi'ne getirilen ceset 112 Acil Servis ekibine teslim etti.

Otopsi için Tatvan'daki özel bir hastaneye götürülen cesedin, Ahlat'ın Selçuklu Mahallesi Muhtarı Abdullah Deveci'nin oğlu Hakan Deveci'ye ait olduğu belirlendi.

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