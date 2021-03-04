Bitlis’in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde askeri helikopter düştü! 9 şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bir son dakika açıklaması yapıldı.

Açıklamaya göre; Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesildi.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 9’u şehit oldu, 4'ü yaralandı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.