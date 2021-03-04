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Gündem Bitlis’in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde askeri helikopter düştü! 9 şehit
Gündem

Bitlis’in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde askeri helikopter düştü! 9 şehit

Bitlis'te askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 18:30:00 - 2021-03-04 18:35:45
Bitlis’in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde askeri helikopter düştü! 9 şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bir son dakika açıklaması yapıldı.

Açıklamaya göre; Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesildi.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 9’u şehit oldu, 4'ü yaralandı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

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Yorumlar

Aaaaa

Allah yaralılarımıza Şafi ismiyle şifa versin şehit olan askerlerimize gani gani rahmet eylesin ailelerine sabır versin.
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Mustafa kaya

ALLAH CC RAHMET EYLESIN AİLELERİNE SABIR VE METANET VERSIN İNŞAALLAH. YARALILARA ALLAH CC ACİL ŞİFALAR VERSİN
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