Bitcoin ne kadar? Bitcoin düştü mü? Ethereum kaç para? 17 Mayıs kripto para borsası

Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk kripto para piyasalarında yankı yaratan paylaşımlarına devam ediyor. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı yeni yeni açıklama ile Bitcoin'i bir kez daha yerden yere vurdu. Musk’ın her defasından destek verdiğiDogecoin ile ilgili olarak geliştiricileriyle çalıştığı mesajını verdi.

Bitcoin ne kadar?

Elon Musk, daha önce çevreci nedenlerle Bitcoin'i eleştirirken, son paylaşımında da Tesla'nın elindeki Bitcoin'leri satabileceği yönünde sinyaller verdi. Musk'ın bu paylaşımının ardından Bitcoin 42 bin dolara kadar geriledi. Böylelikle kripto parada Cuma gününe kıyasla 4 bin dolarlık geri çekilme kaydedildi. En popüler ikinci kripto para birimleri arasında yer alan Ethereum da hızlı düşüşe sahne oldu. Geçtiğimiz gün 4170 dolara kadar yükselen Ethereum bugün 3172 dolara geriledi. Bir günlük kayıp Ethereum'da yüzde 24'e ulaşmış oldu.