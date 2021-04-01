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Ekonomi Bitcoin alıp satanlara inceleme mi başlatıldı? Kripto para alanlara operasyon mu yapılacak?
Ekonomi

Bitcoin alıp satanlara inceleme mi başlatıldı? Kripto para alanlara operasyon mu yapılacak?

Kripto para kullananlar inceleniyor mu? Korona salgını döneminde kripto para olara bilinen Bitcoin başta olmak üzere sanal paralara yoğun talep söz konusu oldu. Kripto para konusunda son dakika gelişmesi yaşanırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para kullananlar için MASAK'ın devreye girdiğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu açıklaması sonrası Bitcoin alıp satanlara inceleme mi başlatıldı? Kripto pora alanlara operasyon mu yapılacak? soruları sorulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 17:44:00 - 2021-04-01 17:46:22
Bitcoin alıp satanlara inceleme mi başlatıldı? Kripto para alanlara operasyon mu yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paranın suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı konusunda yoğun olarak kullanıldığı için MASAK'ın bu suçları önlemek ve takip etmek adına platformlardan bilgi talep edilebildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: “MASAK mali ve finansal birçok alanda çalışma yürütmektedir. Bu anlamda son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibariyle kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da, özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılabilmektedir.

MASAK’ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışma da MASAK’ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır." 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kripto paraya ilişkin değerlendirmelerde de bulunmuştu. Varank risk barındıran kripto para piyasasını başıboş bırakmayacaklarını belirtmişti.

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