BiTaksi ve Fiat arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - BiTaksi ve Fiat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplum sağlığını korumak için güçlerini birleştirerek Türkiye’deki ilk ‘Kabinli Taksi’ projesini hayata geçirdi.



Fiat ve BiTaksi’den yapılan ortak açıklamaya göre, BiTaksi’nin talepleri ve Tofaş Ar-Ge’nin çalışmalarıyla hayata geçirilen kabinli taksi ile sürücüleri ve yolcuları virüs bulaşma riskinden korumaya yönelik özel bir sistem oluşturuldu. Buna göre, aracın sürücü ve yolcu bölümlerini birbirinden tamamen ayıran panel, bağımsız hava filtreleriyle destekleniyor.





- "Amacımız konfor, tasarım ve teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, şunları kaydetti:



"Fiat markası olarak amacımız konfor, tasarım ve teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak. Yaşadığımız bu sıra dışı süreçte, yetkinliklerimizi ve gücümüzü topluma ve müşterilerimize fayda yaratmaya yönelttik. Müşterilerimizin yanında olduk. Bu dönemde devreye aldığımız pek çok uygulamanın ardından BiTaksi ile yine toplum sağlığına katkı sağlayacak özel bir çözüm geliştirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Pandemi döneminde artan sosyal mesafe gerekliliği ve ulaşımda izole olma ihtiyacının da etkisiyle otomobile talebin arttığını gözlemliyoruz. Bu bakış açısıyla bize ulaşan BiTaksi’nin talebiyle, taksi yolcuları ve sürücülerini virüsten koruyacak kabin sistemini oluşturduk. Tofaş Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen kabin izolasyon sistemimiz, titiz bir güvenlik anlayışı ile piyasadaki uygulamalardan farklı olarak sürücü ve yolcuyu koruyacak, teması en aza indirecek çözümler içeriyor."



Taksi kullanımında en çok tercih edilen versiyonunun Egea’nın Easy donanım seviyesi olduğunu aktaran Aytaç, "Diğer donanım versiyonlarımız için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koruma panellerinin montajını, yetkili servislerimizde Fiat güvencesiyle yapacağız. Ayrıca sadece İstanbul ve Ankara’da değil, tüm Türkiye’deki ihtiyaç duyan Egea sahipleri, Fiat bayi ve yetkili servislerine giderek bu koruma panellerini satın alıp otomobillerine montajını yaptırabilecekler. Fiyatlandırmamız ise KDV ve montaj işçiliği dahil 2 bin 500 TL olacak." ifadelerini kullandı.



BiTaksi Genel Müdürü Kaan Sancaklı ise yeni normale geçiş sürecinde halkın endişesine kulak verdiklerini belirterek, "Tüm dünya olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde toplumsal fayda sağlayacağına inandığımız Kabinli Taksi projemizi hayata geçirmek için Fiat ile bir araya geldik. Dünyada ilk kez bir mobil uygulamanın ve otomobil markasının iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz projemiz kapsamında, hem yolcu hem de sürücülere güvenli ve izole yolculuk imkanı sağlanmış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan açıklamada yer alan bilgilere göre, 'Kabinli Taksi'lerin sarı klasik taksiler ile herhangi bir fiyat farkı bulunmuyor. Proje kapsamında ilk 100 araç için panel montajı BiTaksi tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu 100 araç bugün itibarıyla İstanbul'da hizmete başladı.



