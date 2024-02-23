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Ekonomi BİST 3 hisseye işlem yasağı getirdi!
Ekonomi

BİST 3 hisseye işlem yasağı getirdi!

Yeniakit Publisher
2024-02-23 14:06:00 -
BİST 3 hisseye işlem yasağı getirdi!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 3 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 3 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 3 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Birikim Varlık Yönetim (#BRKVY.E), Creditwest Faktoring (#CRDFA.E) ve Kaplamin (#KAPLM.E) payları 23/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

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