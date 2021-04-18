Biruni Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Üniversite 2021 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafından üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavının uygulanacağı tarih açıklandı. ÖSYM’nin açıklamasından sonra öğrenciler gidecekleri üniversitelerin taban puanları başarı sıralaması araştırılıyor. Peki, Biruni Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları nelerdir?
Türkiye’de üniversiteye geçiş yapmak için YKS sınavına girmeniz gerekmektedir. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT 26 Haziran’da yapılacak. Üniversiteye girmek isteyen öğrenci adayları, üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayılarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…
Biruni Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
Biruni Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.