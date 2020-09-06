Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait gemi battı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandıralı bir gemi, Japonya'da batmıştı. Kazaya ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri'nden açıklama geldi.

BAE merkezli Gulf Navigation Holding Group adlı şirket yaptığı yazılı açıklamayla; Japonya açıklarında batan geminin kendilerine ait olduğunu duyurdu.

Şitketten yapılan açıklamaya göre; gemi, Japonya kıyılarındayken geçtiğimiz çarşamba günü yardım sinyali gönderdi.

Japonya Sahil Güvenlik birimlerinin gemide bulunan 43 mürettebattan birini kurtardığı, geri kalan mürettebat için arama faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

"Durumu yakından takip ediyoruz ve kurtarma çalışmalarına katılan herkesle yakın bir şekilde çalışıyoruz." denilen açıklamada kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmazken, can ve mal kaybı olup olmadığı da belirtilmedi.

Öte yandan geminin Yeni Zelanda'dan Çin'e canlı hayvan taşıdığı öğrenildi.