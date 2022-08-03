Bir’in tahliyesi zalime ödüldür

Rabia Ateş İstanbul

Türkiye’nin tarihine kara bir leke olarak kayıtlara geçen 28 Şubat ‘Postmodern darbesi’nde “Demokrasiye balance (denge) ayarı verdik” sözleriyle hafızalara kazınan ve 28 Şubat’taki zulümleri ile hatırlanan Genelkurmay 2’nci Başkanı Çevik Bir, cezaevinden tahliye edildi.

‘Demans’ rahatsızlığını gerekçe göstererek rapor alan ve bir yıl bile kalmadan cezaevinden çıkan Bir, Bodrum’daki evinde sefasını sürecekken, 28 Şubat sürecindeki yargının mağduru olup halen cezaevinde tutuklu bulunan mazlumlar için ise adalet henüz tecelli etmedi.

Bir'in tahliyesine tepki

Camilerin gözetim altında tutulduğu, Kur’an kurslarının kapatıldığı, eğitimde başörtüsünün yasaklanarak 600 bin başörtülü öğrencinin eğitim hakkının gasp edildiği, namaz kılan ordu ve kamu görevlilerinin ihraç edildiği ve 6 milyon fişlemenin yapıldığı süreçte, fişlemenin bir numaralı ismi Çevik Bir’in tahliyesi, mağdurların tepkisini çekerken PKK’lı teröristlerin de cezaevinden çıkma umutlarını artırdı.

İlyas: Karanlığa mahkum etmek istediler

Bir’in tahliyesine ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan ve kendisi de darbe mağduru olan 28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, “Kamu nezdinde yıllarca inançlarından dolayı askeriyede, kamuda, üniversitelerde ve diğer çalışma alanlarında yaşattıkları hak ihlalleri konusunda bizlerin haklılığı, Çevik Bir ve onunla aynı zihniyetteki kişilerin zalimliğini tescillemiştir. Adaletin verdiği ve vereceği kararlarda güvenimiz tamdır. Ancak milletin vicdanında mahkum olmuş bu bireylerin, bir neslin yok oluşu için tüm varlığını ortaya koymuş bu zihniyete adeta ödül gibi görünen bu tahliye kararını kabul etmiyoruz. Karar, derneğimizin tüm üyeleri için yok hükmündedir” dedi.

Sırada PKK’lı tuğluk mu var

Çevik Bir’in, mağdurların nezdinde tepkiyle karşılanan tahliyesi terör örgütü PKK’nın emir eri Aysel Tuğluk’a umut oldu. Teröristbaşı Öcalan’ın avukatlığını yapan ve PKK’nın terör örgütü olmadığını ifade ederek sözde Kürdistan’a özerklik çağrısı yapan Aysel Tuğluk için de aynı gerekçeden tahliye hareketi başlatıldı. Çevik Bir hakkında verilen tahliye kararını örnek gösterenler, Tuğluk’un da ‘demans’ hastası olduğunu iddia ederek tahliye çağrısı yaptı.