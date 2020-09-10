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Ekonomi Bireysel kredi kartı ve kredi borcundan takibe alınanların sayısı temmuzda azaldı
Ekonomi

Bireysel kredi kartı ve kredi borcundan takibe alınanların sayısı temmuzda azaldı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:08:02 -
Bireysel kredi kartı ve kredi borcundan takibe alınanların sayısı temmuzda azaldı

İSTANBUL (AA) - Bireysel kredi kartı veya kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal edenlerin sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 406 bin kişiye geriledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Temmuz 2020 Raporu yayımlandı.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ocak-temmuz döneminde, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 58 gerileyerek 406 bin kişi oldu. Bu gelişmede, ekonomik aktiviteyi destekleyici kredi faaliyetlerinin yanında takip sürelerinin 180 güne çıkarılmasının da etkili olduğu
düşünülüyor.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı de aynı dönemde yüzde 55 azalarak 236 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı da aynı dönemde yüzde 63 azalarak 246 bin kişi oldu.

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