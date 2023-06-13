Birevim’den Bir İlk: Çevre Dostu Tasarruf Finansmanı

Tasarruf finansmanın mimarı Birevim, sektöründe bir ilke imza atarak “Çevre Dostu Tasarruf Finansmanı” kampanyasını başlatıyor. Birevim’in araç markası Birarabam öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında, elektrikli araç almak isteyen ve tasarruf planı oluşturanlara yüzde 15 indirim uygulanacak.

Sürdürülebilirlik çalışmalarıyla sektörüne öncülük ettiklerini söyleyen Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, “İklim değişikliğinin ve çevresel sorunların etkilerini gün geçtikçe daha yoğun bir şekilde hissediyoruz. Geleceğimizi bu koşullara göre şekillendirmemiz gerektiğinin farkındayız. Ülkemizin 2053 yılındaki karbon-nötr hedefi doğrultusunda hayata geçen çalışmaları yakından takip ediyor ve bununla birlikte ülkemizin imzacısı olduğu Paris Anlaşması çerçevesindeki sürdürülebilirlik esaslı kalkınma modelini destekliyoruz. Birevim’in markası Birarabam çatısı altında tasarruf finansmanı yöntemiyle elektrikli otomobil satın almak isteyenlerin tasarruf planlarında yüzde 15 indirim uyguluyoruz. Amacımız, müşterilerimize çevre dostu bir seçenek sunarak sürdürülebilirlik bilincini artırmak ve yeşil enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek.” dedi.

İnsanı merkeze alan, herkesin yararlanabileceği ve her bütçeye uygun finansal çözüm sunmanın yanı sıra çevreye karşı sorumluluk aldıklarını da söyleyen Orak, “Birevim bünyesinde kullandığımız araçların yüzde 98’i çevreci motor tipine sahip. Kâğıtsız Birevim projesi ile birlikte dijitalleşmeye yatırım yapıyor, kâğıt israfında yüzde 90’a varan tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde, şirketimizin sürdürülebilirlik taahhüdünü yansıtan diğer çevre dostu kampanyaları da artırma çabalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.