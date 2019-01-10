"Birbiri ardına kapanıyor" dedi, çağrıda bulundu: Sahip çıkın!

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, yerel medyanın zor günler geçirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Anadolu Yayıncılar Derneği olarak yerel medyanın sorunlarının çözümü için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İktidar ve muhalefetin kapısını çalıyoruz. Diyoruz ki yerel medya fevkalade zor durumda. Yerel Gazeteler, radyolar ve özellikle de televizyonlar zor durumda"

'Yerel medyaya sahip çıkalım'

"Adı Türksat olan bir kuruluşun dolarla bizden ücret almasını anlayamıyoruz. Türksat'ın TL'ye dönmesi için ne gerekir? Anadolu'da peş peşe televizyon kanalları kapanıyor. Anadolu medyası her zaman önemlidir. Onlardan darbeci, ara rejimci olmaz. Anadolu medyası sakız orucu bozar mı? diye İslam'ı hafife almaz. Anadolu medyası horozdan kurban olur mu? diye bir yaklaşım içinde olmaz. Anadolu medyası milli ve yerlidir. Yerel medyanın yaşaması gerekirken onlar şu anda nefes alamıyor. Anadolu kanalları işçi çıkartıyorlar. Reklam gelirlerinde çok ciddi düşüşler var. Yerel gazeteler basım için kağıt bulamıyorlar. Bütün bunları dikkate aldığımızda lütfen yerel medyanın içinde bulunduğu zor durum için bize sahip çıkın"