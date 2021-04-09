Bir Zamanlar Kıbrıs'ta yürekleri yakan küvet katliamı sahnesi

Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 2. bölümüyle, 8 Nisan Perşembe günü TRT1’de seyirci karşısına çıktı. Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan ve Tayanç Ayaydın’ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 2. bölümündeki, küvet katliamı sahnesi ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Kanlı Noel katliamı işleniyor. 24 Aralık 1963 tarihinde, Kıbrıslı Türklere karşı başlatılan saldırılarda, Türk alayında görevli Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvet, çocukları Murat, Kutsi ve Hakan vahşice öldürülmüştü. Küvette çekilen fotoğraf, "kanlı noel" olarak anılan katliamın simgelerinden biri olarak kabul edildi. Baskının yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açıldı.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2. bölümün, evlerinin banyo küvetinde ölü olarak bulunan 6 aylık Murat, 4 yaşındaki Kutsi, 6 yaşındaki Hakan ve annelerine adandığını açıklandı.

Bir zamanlar Kıbrıs son bölüm özeti

Köylerinden kasabalarından edilmiş 20 bin Kıbrıs Türkü gibi Kemal ve ailesi de göç yolunda zulüm altında eksilerek yoluna devam etmektedir.

Kemal bir yandan kafileye sahip çıkmalı diğer yandan kaçırılan karısı ve kızına bir an önce ulaşmalıdır.

Sampson’un özellikle İnci’yi neden kaçırdığı ortaya çıkarken Makaryos son yumruğu vurma peşindedir. Lefkoşa düşürülecek, Türk liderler ele geçirilecektir.

Ankaralı adaya ayak basar basmaz hem Lefkoşa’yı hem de göçenleri rahatlatmak için hamlelerine başlar.

Bereli kahraman Kıbrıslı Mücahitle kol kola girdiğinde Türkler ilk şoku atlatıp destansı vatan savunmalarını başlatır.

Kanlı Noel katliamı nedir?

1960 yılında kurulan yeni cumhuriyetin anayasası Türklerin siyasi haklarını garanti altına alıyordu. Ancak bu dönem fazla uzun sürmedi. Ada'daki Türk nüfus, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören Enosis hayalinin önündeki engel olarak görülüyordu.

1963 yılından itibaren, Akritas adı verilen planı aşama aşama uygulanmaya başlandı. Amaç, Kıbrıs'ı Türklerden temizlemekti. Bunun için Rum paramiliter güçleri kuruldu. EOKA saldırılarında 364 Türk hayatını kaybetti, 103 köy boşaltıldı.

1963'ün Aralık ayında Kıbrıslı Türklerin hafızasından asla silinmeyecek acı olaylar yaşandı. EOKA militanları Türklerin yaşadığı mahalleleri ve köyleri hedef aldı. "Kanlı Noel" olarak anılan saldırılarda 364 Türk hayatını kaybetti. 103 Türk köyü boşaltıldı.