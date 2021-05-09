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Yerel Bir vatandaşın ölümüne neden olmuştu... Tutuklandı!
Yerel

Bir vatandaşın ölümüne neden olmuştu... Tutuklandı!

Aydın'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan adama çarparak ölümüne neden olan ve kazanın ardından kaçan sürücü jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 07:30:00 - 2021-05-09 07:37:28
Bir vatandaşın ölümüne neden olmuştu... Tutuklandı!

Kaza, Aydın'ın Germencik ilçesi, Ömerbeyli Mahallesi kavşağında 7 Mayıs Cuma günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Çetin'e İzmir istikametinden gelen araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Çetin, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde olay yeri incelemesinin ardından Çetin'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan aracın belirlenmesi için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Çetin'e çarpan otomobili ve sürücüsünü tespit etti.

Gözaltına alınan sürücü A.D. gerekli işlemlerin ardından Germencik Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şoför tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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