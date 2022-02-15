Bir ülkede daha kısıtlamalar kaldırılıyor!

Hollanda Sağlık Bakanı Kuipers, ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının 25 Şubat’tan itibaren tamamen kaldırılacağını duyurdu. Maske ve sosyal mesafe kuralı sadece toplu taşıma ve havaalanlarında uygulanacak.

Hollanda’da protestolara neden olan Covid-19 kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor. Hollanda Sağlık Bakanı Kuipers yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurarak, kötü zamanların geçtiğini kısıtlamaların sonuna gelindiğini belirtti. Ernst, “Herkes Covid-19 olmasına rağmen hasta sayısı düştü bu da gösteriyor ki elimizdeki verilerle yeni mutasyon o kadar da korkutucu değil. Covid-19 geçirenlerin sayısı yüksek ama hastaneye yatışlar düşük olduğundan dolayı ve halkın çoğunluğunun aşı olarak bağışıklık kazanması Covid-19 kısıtlamalarının sonunu getirdi” dedi.

Yasaklar kademeli olarak kaldırılacak

Kademeli olarak tüm yasakların kaldırılacağı ifade eden Ernst, evlerde uygulanan kısıtlı misafir kuralının tamamen kaldırılarak evlere istenildiği kadar misafir kabul edilebileceğini, gece kulüplerinin yerel saatle 01.00 e kadar hizmet vereceğini açıkladı.

Evden çalışma sona erdi

Karantina süresinin 5 günle sınırlandırıldığını aktaran Ernst, evden çalışmanın sona erdiğini dile getirdi. Restoran, tiyatro ve sinemalar 500 ve üzeri kişiye kadar müşteri alabileceğini açıklayan Ernst, 25 Şubat’a kadar aşı bilgisi, test sonucu ve daha önce hastalığın geçirilip geçirilmediğine dair bilgilerin yer aldığı QR kod uygulamasının devam edeceğini ve 25 Şubat’tan itibaren bu uygulamanın da sona ereceğini aktardı.

Maske ve sosyal mesafe kuralı sadece toplu taşıma ve havaalanlarında uygulancak.