‘Bir tebessüm de iyiliktir’

Türkiye Diyanet Vakfında ‘5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı’ tanıtım toplantısı düzenlendi. İyilik ödülleri, Türkiye Diyanet Vakfının kuruluş yıl dönümü olan 13 Mart’ta Cumhurbaşkanının da teşrifleriyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve kültür Merkezinde gerçekleştirilecek 5. uluslararası İyilik Ödülleri programında sahiplerine takdim edilecek. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tanıtım toplantısında bir konuşma gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, iyilik ödüllerinin verileceği iyilik sahiplerinin belirlenmesinde yaşadığı toplumda ve dünyada çığır açan, bireyleri iyilikle harekete geçiren ve çevresine ilham veren, farklı dil ve kültürlerde yaşayan insanları güzellikte bir araya getiren iyiliklerin esas alınarak ödül sahiplerinin belirlendiğini kaydederek, “İyilik her şeyden önce bizleri saf ve berrak fıtratımızla buluşturan en büyük değerdir. İyilik sadece maddi imkanlarla sınırlı değildir. İçten bir tebessüm, dua, hüzünlerin ve heyecanların paylaşılması da en büyük iyiliktir” ifadelerini kullandı.

Binden fazla iyilik hikayesi...

Gerçekleştirilecek olan ödül töreni için binden fazla iyilik hikayesinin Türkiye Diyanet Vakfı genel merkezine ulaştırıldığını dile getiren Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfımız 1001 şubesi ve hizmet götürdüğü 145 ülkedeki iyilik paydaşlarıyla birlikte bu sene beşincisini gerçekleştirmek üzere yaptıkları ortak çalışmayla, binden fazla iyilik hikayesi Türkiye Diyanet Vakfı genel merkezine ulaştırılmıştır. Jüri marifetiyle iyilik hikayeleri etraflıca incelenmiş ve bunların içinden yedisine Uluslararası İyilik Ödülü verilerek dünya kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu isimleri Türkiye Diyanet Vakfının kuruluş yıl dönümü olan 13 Mart’ta Cumhurbaşkanı’nın da teşrifleriyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programında ödüllerini takdim edeceğiz” açıklamasında bulundu.