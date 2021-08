'Bir kişi daha alamayız!..'

Öyle bir algı yapılıyor ki güzel ülkemde herkes ama herkes Türkiye’ye geliyor. Sosyal medyada çılgınca paylaşımlar, twitter denilen lağım çukurunda binlerce milyonlarca adam kıtlığında kendini adam zanneden çoluk çocuk, klavye kahramanları atıp tutuyorlar.. Devletin tüm idari kaynakları en yetkili adamları her gün yalanlama yapıyor, İçişleri bakanından tutun da, Dışişleri bakanına, sınır kapılarındaki görevlilerden tutun da geçtiğimiz günde hükümetin sözcüsü olan Ömer Çelik’e...



Geçtiğimiz günlerde MYK sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, “Burada ölümden kaçana sahip çıkana sahip çıkmamak ahlaki olmaz. Ölümden kaçana sahip çıkacaksınız ama birilerini sandığı gibi burayı bir göçmen kampı gibi değerlendirmek de hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Bundan daha fazla bir göç yükü kaldıracak durumda da değildir Türkiye. Türkiye ölümden kaçan insanlara kucak açar. Bunun istismar edilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değildir” dedi.



Şimdi bu açıklamalar üzerine hâlâ pompalanan ve sosyal medya denilen platformlarda her dakika, her saniye yalan üstüne yalan nakşediliyor.. Yahu adama sorarlar, biz bu resmi bilgileri aldıktan sonra hâlâ neden yalanın izinden gideriz? Nasıl bir millete dönüştük biz yahu.. Herkesin aklında fikrinde çamur atalım da izi kalsın mantığı nasıl oluşabiliyor?



Artık bu göçmen konusunda net fikirler veren hükümet yetkililerimize güvenelim ve gerçekleri tek bir ağızdan alarak yolumuza devam edelim.. Güzel ülkemiz kimsenin peşkeş çekeceği ya da ana muhalefet liderinin yalanı gibi, ne kadar alacan ABD’den göçmenler için ne alacaksın sorularından zihnimizi temizleyelim. Gerçeklere dönelim, eleştirelim ama ortada rakamlarla sabit deliller varken de goygoyculuk yapmayalım..

Selam ve dua ile