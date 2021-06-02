Bir kentimizde hayat felç oldu! Yollar göle döndü

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetlenen yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, park hakindeki bazı araçlar da sürüklendi.

Yolda kalan bazı araçlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.