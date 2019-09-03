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Bir kent ayakta! 250 kişi hastaneye başvurdu

Kırklareli'de son 3 günde yaklaşık 250 kişi bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

03 Eylül 2019 Salı 20:23
Bir kent ayakta! 250 kişi hastaneye başvurdu

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, son 3 günde, yaklaşık 250 kişi bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "İlçemizde son günlerde gastroenterit diye tabir edilen mikrobun artmasıyla birlikte bütün önlemleri aldık. İlçeye su sağlanan 4 farklı noktadan numuneler alındı ve laboratuvarda yapılan ölçümlerinde koliform oranı sıfır çıktı. Sularımızın içilebilmesi noktasında bir sorun yok" dedi.

Pınarhisar'da yaşayanlar arasında bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleri baş gösterdi. Son 3 günde hastaneye başvuranların sayısı yaklaşık 250 kişiyi bulurken, İl Sağlık Müdürlüğü ve Pınarhisar Belediyesi ekipleri, ilçenin arıtma tesisine su sağlanan dereler ve belediyeye ait arıtma tesisinden su numuneleri alıp incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede son günlerde çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye başvuranların sayısının artması üzerine kapsamlı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte hareket ederek içme suyunun sağlandığı dereler ile arıtma tesisinden numunelerin incelendiğini belirten Talay, "İlçemizde son günlerde gastroenterit diye tabir edilen mikrobun artmasıyla birlikte bütün önlemleri aldık. İlçeye su sağlanan 4 farklı noktadan numuneler alındı ve laboratuvarda yapılan ölçümlerinde koliform oranı sıfır çıktı. Sularımızın içilebilmesi noktasında bir sorun yok. Düzenli olarak kaynağımız ve depolarımızda klorlama yapıyoruz. Bütün önlemleri aldık" dedi.

Suya yapılan süper klorlama nedeniyle bir koku mevcut olduğunu söyleyen Talay, halkın klorlamanın etkisi geçene kadar su içmemesini istedi. Talay, suyun kaynatılarak kullanılması gerektiğini ifade edip, "Endişelenecek bir durum yok. Vatandaşlarımız huzurlu olabilir. Hastaneye başvuran vatandaşlarımızın sayısında da ciddi bir azalma oldu" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 20:23
  1. Kırklareli
  2. Pınarhisar Belediyesi
  3. Pınarhisar Belediye

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