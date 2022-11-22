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Yerel Bir ilimizde gıda zehirlenmesi! 94 kişi hastaneye kaldırıldı
Yerel

Bir ilimizde gıda zehirlenmesi! 94 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 94 işçi hastaneye başvurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 23:47:00 -
Bir ilimizde gıda zehirlenmesi! 94 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 94 işçi hastaneye başvurdu.

Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi'nde, otomotiv firmalarına tekstil ürünleri üretilen bir fabrikada gece vardiyasında çalışan işçiler, yemeğin ardından rahatsızlandı.

Sağlık ekipleri sevk edildi

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bazı işçiler ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti.

İşçilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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