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Spor Bir futbolcunun hedefine ulaştığı an: A Mili Takım kadrosuna seçildiğini öğrenince böyle sevindi
Spor

Bir futbolcunun hedefine ulaştığı an: A Mili Takım kadrosuna seçildiğini öğrenince böyle sevindi

Göztepe Spor'un orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün, A Miili Futbol Takımı'mızın kadrosuna çağrıldığı telefon görüşmesi anının video görüntüleri yayımlandı. Geçmişteki bir röportajında milli takıma seçilmek için daha çok çalışacağını söyleyen Öztürk'ün, telefon görüşmesi esnasında nasıl mutlu olduğu güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 21:46:00 -

A Milli Futbol takımımız, Dünya Kupası elemeleri 3. grup maçında bu akşam saat 21:45'te Letonya ile karşılaşacak. Türkiye A milli Futbol Takımız, Olimpiyat Satadı'nda ağırlayacağı Letonya'yı da yenerek üçte üç yapmayı hedefliyor.

Mutluluktan havalara uçtu

TFF tarafından, milli takım kadrosuna alınan Göztepe'nin başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün görüntüleri yayımlandı. Güvenlik kamerası kayıtlarının yayımlandığı görüntüde, Alpaslan Öztürk, kulüp binasına girdiği esnada telefonla milli takım kadrosuna çağrılıyor. Bu haberi alınca heyecanlanan Öztürk, sevincini yanındakilere sarılarak paylaşıyor.

'Bir gün milli olmayı hedefliyorum' demişti

Alpaslan Öztürk, daha önce verdiği bir röportajda milli takıma kastılmayı hedeflediğini şu sözlerle ifade etmişti:

"Her Türk futbolcunun hayali gibi benim de bir gün milli olma hayalim var. İnşallah olur ama olasıya kadar da devam edeceğiz, çalışacağız, elimizden geldiği kadar takımımızı iyi yerlere taşıyacağız. Biz bunları yapmaya devam ettikçe zaten eminim ki bir gün o hedefimize ulaşırız."

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