Bir futbolcunun hedefine ulaştığı an: A Mili Takım kadrosuna seçildiğini öğrenince böyle sevindi

A Milli Futbol takımımız, Dünya Kupası elemeleri 3. grup maçında bu akşam saat 21:45'te Letonya ile karşılaşacak. Türkiye A milli Futbol Takımız, Olimpiyat Satadı'nda ağırlayacağı Letonya'yı da yenerek üçte üç yapmayı hedefliyor.

Mutluluktan havalara uçtu

TFF tarafından, milli takım kadrosuna alınan Göztepe'nin başarılı oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün görüntüleri yayımlandı. Güvenlik kamerası kayıtlarının yayımlandığı görüntüde, Alpaslan Öztürk, kulüp binasına girdiği esnada telefonla milli takım kadrosuna çağrılıyor. Bu haberi alınca heyecanlanan Öztürk, sevincini yanındakilere sarılarak paylaşıyor.

'Bir gün milli olmayı hedefliyorum' demişti

Alpaslan Öztürk, daha önce verdiği bir röportajda milli takıma kastılmayı hedeflediğini şu sözlerle ifade etmişti:

"Her Türk futbolcunun hayali gibi benim de bir gün milli olma hayalim var. İnşallah olur ama olasıya kadar da devam edeceğiz, çalışacağız, elimizden geldiği kadar takımımızı iyi yerlere taşıyacağız. Biz bunları yapmaya devam ettikçe zaten eminim ki bir gün o hedefimize ulaşırız."