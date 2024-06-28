Bir düzensiz göçmen operasyonu daha

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdukları 1 otomobil ve 2 kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada araçlarda 7 Afganistan, 10 Filistin, 9 Yemen ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere 29 göçmeni yakaladı. Göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddia edilen 3 insan kaçakçısı ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 195 Lira, 400 ABD Doları ve göçmenleri taşımakta kullanılan 1 otomobil ile 2 kamyonete el konuldu.