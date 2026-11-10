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Yaşam Bir dönem yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı! Güvercinada’yı yeniden sarıya boyadı
Yaşam

Bir dönem yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı! Güvercinada’yı yeniden sarıya boyadı

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IHA Giriş Tarihi:

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Bir dönem yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı! Güvercinada’yı yeniden sarıya boyadı

Kuşadası’nın doğal miraslarından Kara Nergisler, sonbaharla birlikte Güvercinada Kalesi’nde yeniden çiçek açtı.

Kuşadası’nda geçmişte büyük ölçüde zarar gören Kara Nergisler, yürütülen koruma çalışmalarının ardından Güvercinada Kalesi’nde yeniden kendini gösterdi. Bilimsel adı Sternbergia lutea olan ve halk arasında Tavuk Çiçeği ile Kurbağa Çiçeği olarak da bilinen Kara Nergisler, özellikle Batı Anadolu'da doğal olarak yetişiyor. Eylül ve kasım ayları arasında çiçek açan bu soğanlı bitki, Kuşadası'nda özellikle tarihi Güvercinada Kalesi'nde görülüyor. EKODOSD tarafından paylaşılan bilgilere göre, geçmiş yıllarda Güvercinada Kalesi'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında Kara Nergisler büyük zarar gördü. Makineli çalışmalar ve bitkilerin üzerine dökülen molozlar nedeniyle önemli ölçüde kayıp yaşandı. Prof. Dr. Ali Çelik ile yürütülen bitki envanteri çalışmaları sırasında, Güvercinada'da kalan Kara Nergis soğanları toplanarak koruma altına alındı. Restorasyonun tamamlanmasının ardından Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak bu soğanlar yeniden toprakla buluşturuldu.

 

Güvercinada'nın doğal güzelliği

EKODOSD açıklamasında, Kara Nergislerin geçmişte doğal botanik parkının kıyılarında da yetiştiği ancak bir otelin doğal alanda oluşturduğu tahribat sonucunda buradaki bitkilerin yok olduğu belirtildi. Kuşadası'nın kent merkezinden Milli Park'a kadar uzanan geniş coğrafyasında Akdeniz bitki örtüsüne ait çok sayıda endemik ve nadir bitki türünün bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, yapılaşma nedeniyle birçok bitkinin doğal yaşam alanını kaybettiği vurgulandı. Doğal bitki örtüsünün ve anıtsal ağaçların korunmasının önemine işaret eden EKODOSD, ortak doğal mirasın gelecek nesillere aktarılmasının kurumların işbirliği ve toplumun duyarlılığıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Güvercinada'yı süsleyen Kara Nergisleri görmek isteyenler için de çağrı yapıldı. Çiçekler solmadan, hem kalenin içinde hem de Yılancıburnu'na bakan dış yamaçta sarı çiçekleri görmek mümkün.

 

Bir zamanlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kara Nergisler, koruma çalışmaları sayesinde bugün yeniden Güvercinada'nın doğal güzelliğinin bir parçası oldu.

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