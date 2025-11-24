  • İSTANBUL
Bir de öğretmen olacaklar! Pes artık! Öğretmenler sendikasından bu beklenmezdi! Cumhuriyet'teki ilanlarında üç beş kelimeyi bile doğru yazamadılar
Gündem

Bir de öğretmen olacaklar! Pes artık! Öğretmenler sendikasından bu beklenmezdi! Cumhuriyet'teki ilanlarında üç beş kelimeyi bile doğru yazamadılar

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Bir de öğretmen olacaklar! Pes artık! Öğretmenler sendikasından bu beklenmezdi! Cumhuriyet'teki ilanlarında üç beş kelimeyi bile doğru yazamadılar

Solcu Öğretmenler Sendikası Eğitim-İş’in 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği tam sayfa ilan, Türkçenin öğretmenler tarafından nasıl göz ardı edildiğini gözler önüne serdi. Meslekleri dil ve bilginin doğru aktarımı olan öğretmenlerin sendikası, yayımlanan ilanda tam üç-beş kelimelik temel ifadelerde bile vahim yazım hataları yaptı.

 

İlanda, Mustafa Kemal Atatürk’ün meşhur sözünden alıntı yapılırken, "vicdanı hür" ifadesi yerine, ismin iyelik eki yanlış kullanılarak “vicdani hür” şeklinde yazıldı. Aynı şekilde "irfanı hür" yerine de “İrfani hür” yazımına yer verildi.

Bu hataların kaynağının, Türkçe kelimeleri İngilizce yazım kurallarını andırır şekilde (özellikle büyük harf kullanımında) yazma eğiliminden kaynaklandığı tahmin ediliyor. İlanı görenler, "İngilizlere bu kadar mı sevdalısınız?" sorusunu sormaktan kendini alamadı.

 

Eğitim İş Sendikasına sert eleştiri:

Eğitimin temel direği olması gereken öğretmenlerin temsil edildiği bir sendikanın, ana dildeki iyelik eklerini ve temel yazım kurallarını bu denli yanlış kullanması büyük tepki topladı.

Eğitim camiasından birçok kişi, yapılan hatanın sadece basit bir gözden kaçırma değil, aynı zamanda dil bilincindeki ciddi bir zafiyeti gösterdiğini belirtti. Eleştirilerde, "Öğrencilere Türkçe’yi doğru öğretmesi beklenen bir kurum, kendi metninde dahi bu kadar temel hatalar yapıyorsa, eğitim kalitemiz nereye gidiyor?" sorusu öne çıktı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Giresunlu Öğretmen

Arkadaşlar, Atatürk ve Atatürkçülük sevdalısı insanlar olsun o kadar da kusurlari çok çalışıyorlar bu konuda ondan olabilir!

vlkn

siz, sizden olmayanlardan bahs ederken yıllardır "LAİKÇİ" diye hiç bir yerde olmayan, herhangi bir anlamı bulunmayan bu kelimeyi kullanmıyor musunuz???? üstelik siz bir de bunu bile bile yapıyorsunuz. bu hatayı yapan bir gazetenin belli ki yanlışlıkla yapılmış bir hatayı böyle haberleştirmesi çok saçma ve komik olmuş.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
