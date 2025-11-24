Bir de öğretmen olacaklar! Pes artık! Öğretmenler sendikasından bu beklenmezdi! Cumhuriyet'teki ilanlarında üç beş kelimeyi bile doğru yazamadılar

İlanda, Mustafa Kemal Atatürk’ün meşhur sözünden alıntı yapılırken, "vicdanı hür" ifadesi yerine, ismin iyelik eki yanlış kullanılarak “vicdani hür” şeklinde yazıldı. Aynı şekilde "irfanı hür" yerine de “İrfani hür” yazımına yer verildi.

Bu hataların kaynağının, Türkçe kelimeleri İngilizce yazım kurallarını andırır şekilde (özellikle büyük harf kullanımında) yazma eğiliminden kaynaklandığı tahmin ediliyor. İlanı görenler, "İngilizlere bu kadar mı sevdalısınız?" sorusunu sormaktan kendini alamadı.

Eğitim İş Sendikasına sert eleştiri:

Eğitimin temel direği olması gereken öğretmenlerin temsil edildiği bir sendikanın, ana dildeki iyelik eklerini ve temel yazım kurallarını bu denli yanlış kullanması büyük tepki topladı.

Eğitim camiasından birçok kişi, yapılan hatanın sadece basit bir gözden kaçırma değil, aynı zamanda dil bilincindeki ciddi bir zafiyeti gösterdiğini belirtti. Eleştirilerde, "Öğrencilere Türkçe’yi doğru öğretmesi beklenen bir kurum, kendi metninde dahi bu kadar temel hatalar yapıyorsa, eğitim kalitemiz nereye gidiyor?" sorusu öne çıktı.