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Dünya Bir Arap ülkesi daha İsrail'e hava sahasını açtı
Dünya

Bir Arap ülkesi daha İsrail'e hava sahasını açtı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan'dan sonra Bahreyn de İsrail uçaklarına hava sahasını açma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 02:21:00 -
Bir Arap ülkesi daha İsrail'e hava sahasını açtı

Bahreyn Sivil Havacılık İdaresi'nden bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, Abu Dabi'nin, "tüm ülkelerden" BAE'ye yapılacak karşılıklı uçuşlarda Bahreyn hava sahasının kullanılması yönündeki talebini kabul etti. Alınan kararla İsrail uçaklarının BAE'ye yapacağı uçuşlarda Bahreyn hava sahasının kullanılmasının önü açıldı.

Suudi Arabistan da önceki gün benzer bir karar alarak, tüm ülkelerden BAE'ye yapılacak karşılıklı uçuşlar için hava sahasının kullanılmasını kullanmasını kabul etmişti. İsrail ile BAE arasında ilk ticari uçuş pazartesi gerçekleşmiş, Suudi Arabistan yönetimi tarihte ilk kez İsrail hava yollarına ait uçağın hava sahasınını kullandırmıştı.

Daha önce Suudi Arabistan diplomatik ilişkileri olmayan İsrail'e hava sahasını kullanma izni vermiyordu.

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