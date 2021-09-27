BioNTech para basıyor! 3'üncü dozla voleyi vuracak

ABD'de 3. doza onay çıkması halinde aşı şirketleri para basacak. Bahsi geçen şirketlerin kazançlarında zirvede ise virüse karşı en etkili olduğu idda edilenaşının mucidi Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in firması BioNTEch var.

3. doz milyarlar kazandıracak!

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri, 65 yaş üstü Amerikalılar ile sağlıkları ve meslekleri nedeniyle koronaya yakalanma riski yüksek olan milyonlarca genç için üçüncü doz aşıya onay verdi.

Hatırlatma Dozu olarak da geçen 3. doz korona aşılarına, vakaların en yüksek olduğu ülkelerden biri olan ABD'de ülke genilinin tamamına onay çıkmadı.Amerika merkezli finans şirketi Morningstar'ın hesaplarına göre; hatırlatma aşısına tüm Amerikalılar için onay çıkması halinde, sadece Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin ortağı olduğu BioNTech şirketine küresel satışlardan 26 milyar dolar kazanç sağlayacak.