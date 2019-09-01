Binlerce HAK-İŞ'li İBB önünde toplanıyor Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Berlediyesi tarafından işten çıkartılan çalışanlar için basın toplantısı düzenleyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane Binası önünde gerçekleşecek basın toplantısı saat 13:00'da başlayacak.

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan işçi çıkartmalarına tepki gösteren Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Pazartesi günü saat 13:00'da Saraçhane'deki İBB Binası önünde basın toplantısı düzenleyecek. Başkan Arslan'ın basın açıklaması yapacağı toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde örgütlü; Hizmet-İş, Oleyis ve Öz Güven-Sen üyesi binlerce kişi ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak. 'Namus' sözü verilmişti Seçim meydanlarında işçi çıkartılmayacağına dair namus sözü veren CHP'li İmamoğlu, sırasıyla; İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN'den işçiler çıkarttıktan sonra Medya A.Ş'de görevli 50 gazetecinin de işine son verdi. Göreve geldiği günden bu zamana ufak rakamlarda işçi kıyımına başlayan İmamoğlu'nun, önümüzdeki 6 aylık süreçte 50 bin çalışanın daha işine son vermesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.