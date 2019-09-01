Binlerce HAK-İŞ'li İBB önünde toplanıyor
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Berlediyesi tarafından işten çıkartılan çalışanlar için basın toplantısı düzenleyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane Binası önünde gerçekleşecek basın toplantısı saat 13:00'da başlayacak.01 Eylül 2019 Pazar 22:36
Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan işçi çıkartmalarına tepki gösteren Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Pazartesi günü saat 13:00'da Saraçhane'deki İBB Binası önünde basın toplantısı düzenleyecek.
Başkan Arslan'ın basın açıklaması yapacağı toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde örgütlü; Hizmet-İş, Oleyis ve Öz Güven-Sen üyesi binlerce kişi ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak.
'Namus' sözü verilmişti
Seçim meydanlarında işçi çıkartılmayacağına dair namus sözü veren CHP'li İmamoğlu, sırasıyla; İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN'den işçiler çıkarttıktan sonra Medya A.Ş'de görevli 50 gazetecinin de işine son verdi.
Göreve geldiği günden bu zamana ufak rakamlarda işçi kıyımına başlayan İmamoğlu'nun, önümüzdeki 6 aylık süreçte 50 bin çalışanın daha işine son vermesi bekleniyor.
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