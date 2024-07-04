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Yerel Bingöl'de otobüs devrildi: 14 yaralı
Yerel

Bingöl'de otobüs devrildi: 14 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-07-04 10:10:00 - 2024-07-04 10:13:55

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Solhan Karayolu yüzen adalar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 34 FA 2698 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Solhan ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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