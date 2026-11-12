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Gündem Bingöl’de örnek şoför davranışı! Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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Bingöl’de örnek şoför davranışı! Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

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Bingöl’de örnek şoför davranışı! Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde belediye otobüsüne binerken rahatsızlanan yolcu, otobüsle hastaneye yetiştirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe merkezinde bir yolcu, 10 Kasım'da Birlik 1 Durağı'nda otobüse binmeye çalıştığı sırada yere yığıldı.

Araç sürücüsü Ömer Faruk Yanılmaz, diğer yolcularla rahatsızlanan yolcuyu araca aldı. 

 

Yanılmaz, güzergahını değiştirerek yolcuyu Solhan Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Sağlık çalışanları ve araçtaki yolcuların yardımıyla otobüsten indirilerek sedyeye alınan yolcu, hastanede tedavi altına alındı.

Rahatsızlanan yolcunun hastanenin acil servisine getirildiği anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otobüs şoförü Yanılmaz, yaptığı açıklamada, durakta bir yolcunun araca bindiği sırada rahatsızlanıp yere düştüğünü belirtti.

Yolcuyu hastaneye ulaştırmak üzere araca aldıklarını anlatan Yanılmaz, "Hiç düşünmeden güzergahımı değiştirdim ve yolcuyu hastaneye yetiştirdim. Sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bu olayda mesele sadece yaptığım görev değildi, bir insanın hayatına dokunabilmekti. Temennim vatandaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır." dedi.

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