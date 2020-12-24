  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bingöl'de korkutan yangın
Gündem

Bingöl'de korkutan yangın

Bingöl'de boş olduğu öğrenilen 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 05:57:00 -
Bingöl'de korkutan yangın

 

Yangın, Bingöl merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Hastane caddesinde çıktı. Alınan bilgilere göre, 4 katlı boş bir binanın çatı katında gece saatlerinde yangın çıktı.Yangını fark eden güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 3 itfaiye aracı ile bir vidanjör ve tedbir amaçlı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir TOMA bölgeye sevk edildi.Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Geceyi gündüze çeviren alevler ekipler tarafından zamanında müdahaleyle çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.Kontrol altına alınan yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Payitaht Abdülhamid dizisinde büyük oyun!
Medya

Payitaht Abdülhamid dizisinde büyük oyun!

TRT'nin büyük ilgiyle takip edilen Payitaht Abdülhamid dizisinin 25 Aralık akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde sırları açığa çıkartac..
İki ülkeden İsrail’e çelme! Fas’tan duyuldu… Yunan hava sahasına muhtaç kaldılar
Dünya

İki ülkeden İsrail’e çelme! Fas’tan duyuldu… Yunan hava sahasına muhtaç kaldılar

Tunus ve Cezayir'in Tel Aviv'den Fas'ın Rabat şehrine gelen bir uçağın hava sahalarından geçmesine izin vermediği ortaya çıktı. İsrail uçağı..
CHP yandaşları bile isyan etti! Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu aklını mı yitirdi?
Siyaset

CHP yandaşları bile isyan etti! Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu aklını mı yitirdi?

CHP’nin “at gözlüklü” yandaşlarından Cumhuriyet’te köşe karalayan Mine G. Kırıkkanat bile, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun içi boş ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay