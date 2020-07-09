  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bingöl'de bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:32:57 -
Bingöl'de bir köy karantinaya alındı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kadir Ekinci başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının tespit edildiği merkeze bağlı Gökdere köyünde hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla bugünden itibaren 14 süreyle karantina kararı aldı.

Köye giriş çıkışlar ile taziye, komşuluk ilişkileri ve salgının yayılmasını artıracak her türlü faaliyet, ikinci bir karara kadar yasaklandı.

Karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı