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Bingöl'de 3 noktaya çığ düştü! 30 araç yolda kaldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karayolu üzerine 3 ayrı noktaya çığ düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken 30'a yakın araç mahsur kaldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 19:52
Bingöl'de 3 noktaya çığ düştü! 30 araç yolda kaldı

Bingöl'ün Karlıova-Yedisu ilçeleri karayolundaki Kayapınar köyü yakınlarında 3 ayrı noktaya çığ düştü.

Çığın düştüğü sırada karayolundan geçen araçların büyük tehlike atlattığı öğrenilirken, herhangi bir can kaybı ve hasarın yaşanmadığı öğrenildi. Çığ nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, 30'a yakın araç mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışma başlattığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 19:52
  1. Bingöl
  2. Karlıova
  3. Yedisu
  4. Kayapınar köyü
  5. Çığ düşmesi

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