  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Bingöl Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Bingöl Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Üniversiteye geçiş sınavı olan YKS sınavına gün geçtikçe yaklaştığımız için üniversiteye gidecek öğrenciler kendilerine uygun olan veya önceden hedefledikleri üniversitelere girebilmek için üniversite taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırmakta. Peki, Bingöl Üniversitesi taban puanı 2021, Bingöl Üniversitesi başarı sıralaması ve Bingöl Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 17:51:00 -
Bingöl Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

YKS sınavının başvuru tarihinin sona ermesiyle Bingöl Üniversitesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2021 merak ediliyor. 2021 YKS sınavına hazırlanan öğrenciler bir yandan da üniversite taban puanlarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Bingöl Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Bingöl Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu ve Bir Zamanlar Kıbrıs'tan sonra TRT'den bir bomba daha
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu ve Bir Zamanlar Kıbrıs'tan sonra TRT'den bir bomba daha

Dönem dizileri ile büyük beğeni toplayan TRT, yeni bombayı patlatmaya hazırlanıyor. TRT1 bu kez Mevlana'nın hayatını konu edinecek...
Çin’e karşı 3 ülke birleşti! Gerilim tırmandı! Büyük çaplı olacak
Dünya

Çin’e karşı 3 ülke birleşti! Gerilim tırmandı! Büyük çaplı olacak

Çin'in Pasifik'teki tehditkar faaliyetlerine karşı Japonya, ABD ve Fransa ortak plan yaptı.
İran’da Türkiye düşmanlığı! Son yaptıkları 'Bu kadar da olmaz' dedirtti
Dünya

İran’da Türkiye düşmanlığı! Son yaptıkları 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Suriye'de ve son olarak Dağlık Karabağ'da Türkiye karşıtı adımlar atan İran'ın düşmanlığı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, İran devlet tel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay