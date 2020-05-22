Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan: Başarımızla dünyaya örnek oluyoruz

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Koronavirüsle mücadele kapsamında Bingöl'de alınan tedbirleri yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlatan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Ülkemiz sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bütün dünyaya örnek bir mücadele sergiliyor. Devletimiz, vatandaşlarımızı korumak amacıyla tüm kurumları ile birlikte virüsle savaşıyor. Kıymetli vatandaşlarımız bu emeklerin boşa gitmemesi adına biraz daha gayret göstermeli." dedi.

'İlk günden itibaren tedbirlerimizi sıkı tuttuk'

Salgının başladığı ilk günden itibaren tedbirlerini sıkı tuttuklarını belirten Başkan Arıkan, "Dünyayı ve ülkemizi aynı şekilde etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında ilk günden itibaren bütün tedbirlerimizi aldık. Özellikle Valiliğimiz başta olmak üzere, bütün kamu kuruluşlarımızla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler ve Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda hassasiyetle ve titizlikle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

'Sokaklarımızı dezenfekte ediyoruz'

Koronavirüs salgını ile birlikte dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Başkan Arıkan, "Kentimizdeki bütün cadde ve sokaklarımızı dezenfekte ediyoruz. Bununla birlikte su depolarımızın hepsinin genel temizliğini de yaptık. Aynı zamanda vatandaşlarımızın evlerinde kalması için bilinçlendirici ve bilgilendirici çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

'İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız'

İhtiyaç sahibi herkesin yanında olduklarını söyleyen Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı sosyal yardımlaşma vakfımız, mahalle muhtarlarımız ve çeşitli STK'lar aracılığı ile tespit ettik. Binlerce gıda kolisi dağıtımı yaptık ki yenilerini de inşallah bundan sonraki süreçte dağıtacağız. Yine sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde vatandaşlarımıza ulaştırılan 1000 TL'lik yardımlar gerçekten çok ciddi bir fayda sağladı. Öte yandan evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarımızı yurtlarda ve misafirhanelerde ağırladık. Onlar için sıcak yemek yapıyoruz." Dedi.

'Sağlık altyapımız yeterli düzeyde'

Türkiye'nin güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Arıkan, "Bingöl Şehir Hastanesi için çalışmalar 2020 yılı içerisinde hız kazanacak. Şu an için devlet hastanemiz ile doğum ve çocuk hastanemiz koronavirüsle mücadelede yeterli düzeyde. İnşallah yeni yapılacak şehir hastanemiz de bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çok uzun yıllar cevap verecek." şeklinde konuştu.

Başkan Arıkan sözlerine şöyle devam etti,

"Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bütün dünyaya örnek bir mücadele sergiliyoruz. Koronavirüsle mücadelede bu hassasiyeti devam ettirdiğimiz sürece zafere ulaşacağız. Ben de buradan Bingöllü kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza 'evde kalalım' diyorum. Devlet tüm kurum ve kuruluşları ile büyük bir mücadele veriyor. Bu noktada vatandaşlarımıza biraz daha gayret gösterme sorumluluğu düşüyor. Bu emekler boşa gitmemeli. Cenab-ı Allah'a bu musibeti biran önce bütün insanlığın başından alması için dua ediyoruz."