Binali Yıldırım'dan 'beka' açıklaması!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk'e konuşu. Beka tartışmasıyla ilgili soruya Yıldırım, "Bu beka tartışmasının yerelde gündemde olmaması lazım. İstanbul’u ve İstanbulluların sorunlarını tartışmamız gerekir. Benim gönlüm razı değil buna.” diye yanıt verdi.

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmenin detaylarını bugünkü yazısında paylaştı. Seçim kampanyasına damga vuran beka tartışmasını soran Öztürk'e Yıldırım, şunları söyledi:

İstanbul adına üzülürüm

“Başından beri ittifaklar arası tartışmalar, seçimi yerelden genele çekiyor. Bunu doğru bulmuyorum. Bu yüzden ısrarla İstanbul’da yerelde kalmaya özen gösteriyorum. Biz devlet başkanı seçmiyoruz, şehri yönetecek kişiyi seçiyoruz. İstanbul’da genel siyasetin, kutuplaşma siyasetinin gölgesinde kalırsak yazık olur, İstanbul adına üzülürüm. Böyle olmaması için de azami gayret gösteriyorum.

Beka dediğimiz şey bayrak, toprak, millet, devlettir. Bu kavramlar, üzerinde tartışma yapılacak şeyler değil.

İttifakların oluşma şekli bu tartışmayı gündeme getiriyor. Terörle yan yana gözüken bir partinin, bir ittifakla işbirliği yapması ister istemez bu tartışmayı gündemde tutuyor.

Bu beka tartışmasının yerelde gündemde olmaması lazım. İstanbul’u ve İstanbulluların sorunlarını tartışmamız gerekir. Benim gönlüm razı değil buna.”