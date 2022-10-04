  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dışarıda düşman aramaya ne gerek var? İçten yıkılıyoruz! İzmir’de Kur’an-ı Kerim’i yakan şerefsizlerin ifadesi ortaya çıktı: ‘Alkollüydük'

Cumhur ve Millet İttifakı'ndan sonra yeni ittifak kuruluyor! İşte katılacak partiler

İstanbul'da Ukraynalı askerlerle buluştu!

Kadıköy’de çirkin provokasyon! LGBT bayrağı açıp ‘çarşaf’ yaktılar!

Nilgün Ök, trafik kazasında yaralandı

Vatandaş küplere bindi: İBB toplu ulaşımı resmen çökertti!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini ilan etti! Bomba tüyo: Bunu yapan zengin olur

İstanbul’daki metro kalabalığı isyan ettirdi: ‘Her şey çok güzel oluyor mu?’

İngiliz başbakan itiraf etti: Büyük bir siyonistim

ABD’nin ünlü dergisi Forbes: ‘Türkiye hiper savaş yeteneği olan ordu kuruyor’
Aktüel Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım koronavirüse mi yakalandı?
Aktüel

Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım koronavirüse mi yakalandı?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Binali Yıldırım'ın durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2022-10-04 19:39:00 -
Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım koronavirüse mi yakalandı?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki, Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım koronavirüse mi yakalandı?

Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden, "Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23