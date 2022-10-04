Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım koronavirüse mi yakalandı?
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Binali Yıldırım'ın durumu nasıl?
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki, Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?
Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım koronavirüse mi yakalandı?
Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden, "Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz" dedi.