Binali Yıldırım müjdeyi verdi! AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir programda İstanbullulara önemli bir müjde verdi. Yıldırım, "Beylikdüzü'ne 170 KM uzunluğunda metro hat projemiz var. 5 yıl içinde faaliyete geçireceğiz" dedi.

İskele Sancak Özel Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınıyla AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk’ün sorularını yanıtlayıp önemli açıklamalarda bulundu. Kanal 7- ÜLKE TV ekranlarında soruları yanıtlayan Yıldırım şunları söyledi: Beylikdüzü'ne metro müjdesi 'Beylikdüzü'ne 170 KM uzunluğunda metro hat projemiz var. 5 yıl içinde faaliyete geçireceğiz.' dedi.

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