Binali Yıldırım fena tiye aldı: Kılıçdaroğlu'na tavsiyem...

TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda milletvekili genel seçiminin yenilenmesi ve seçimin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılması hakkında önergenin görüşmelerine başlandı.

Başbakan Binali Yıldırım, meclis kürsüsünde konuşmasını gerçekleştirdi.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"24 Haziran'da yapılacak bu seçim, Türkiye'nin 2023 hedefleri açısından da son derece önemlidir. Bu seçimde Türkiye, istikbalini ve istiklalini de oylayacaktır.

Sürekli erken seçim olacak mı olmayacak mı gibi değerlendirmeler toplumda vatandaşlarımızın ön görüsünü de olumsuz etkilemeye başlamıştır.

Coğrafyamızda devam eden jeopolitik riskler ve ortaya çıkan gelişmelerin yeni sistemin uygulamaya geçmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu riskleri görmezden gelemeyiz.

Şunu samimi olarak ifade etmeliyim ki, Türkiye üzerine plan yapan odaklar Cumhurbaşkanımızın seçim tarihinin açıklaması ile büyük bir hayal kırılığı yaşadı.

Biz tarihi yaşayanlarınız, gelecekte tarihi yazacaklar bu mücadeleyi çok daha iyi anlatacaktır. Bu mücadeleye katkı veren bir arkadaşınız olaraktan gurur duyuyorum.

Bugün sizlere Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakan'ı olarak hitap etmenin onurunu yaşıyorum.

15 Temmuz'dan sonra başlayan Yenikapı ruhu ondan sonra da devam etmiştir. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ve MHP Grubu ile AK Parti Yenikapı ruhunu esas alarak Cumhur İttifakı'nın ilk adımını aslında anayasa değişikliği noktasında başlatmıştır.

Erken seçim konuşulmaya başlandığında artık bunu ertelemenin anlamı yoktur.

Kemal Beye tavsiyem elini çabuk tut, sıra kalmayacak."

AYRINTILAR GELECEK...