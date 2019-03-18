Binali Yıldırım çağrı yaptı: Vatandaşlarımdan bir ricam var

İskele Sancak Özel Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınıyla AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Kılıçdaroğlu'na 'YPG' tepkisi

Türkiye gerçeklerini bilmemek anlamına gelir. Hatay'a ve Kilis'e hergün üçer-beşer roket düşüyordu. Füzeler fırlatılıyordu, nerden geliyordu bunlar. Afrin bölgesinden geliyor. 71 sivil hayatını kaybetti.

Eğer biz Afrin'e ÖSO öile birlikte girmeseydik. Hatay ve Kilis'te insanlar evlerine giremiyorlardı. Ben oralara gittim. Biz o kararı boşuna vermedik. Tehdit neredeyse biz oraya gideriz etkisiz hale getiririz. Hemen Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Ve 2017'de de Afrin Harekatı'na karar verdik. Fırat'ın batısından Akdeniz'e kadar olan alanı emniyetli hale getirdik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sırtında yumurta küfesi yok. Türkiye'yi yönetmiyor. Her şeyi kolayca söyleyebilir. Biz o sorumluluğu taşıdık ve milletin ne kadar tehdit içinde olduğu gördük.

'Başbakanlığım döneminde söylediğim tek şey'

Başbakanlığım döneminde ilk söylediğim şey; Milletimiz rahat olsun. Bu terör belasını milletimizin gündeminden çıkartacağız. Ve Bunu başardık, büyük ölçüde başardık. Bugün bölücü terör örgütü PKK, eylem yapamıyor, şehirlere ve dağlara hakim değil.

Terör örgütü PKK'nın Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin PKK diye bir sorunu var. Gençleri dağa çıkaran onlar. Geleceğini çalan onlar. Bölge insanını gözünü kırpmadan öldüren onlar. Biz ne yaptık. 17 yıl boyunca bölgeye hep hizmet götürdük.

Taksim'deki ezan olayı

Yıldırım 'Umarım böyle bir şey olmamıştır. Eğer olsa bile bunun kabul edilecek bir yanı yoktur. Ezan bizim kutsalımızdır. Ezana karşı bir saygısızlık bu ülkede yapan varsa aklıyla zoru vardır."

Belediyelerle ilgili yasalar

İstanbul Türkiye'de toplanan vergilerin yarısını veriyor. İhracatının yüzde 45'ini tek başına yapıyor. Eğer İstanbul tek başına devlet olsa Avrupa'nın 13'üncü, dünyanın 41'inci büyük ülkesi olur. Türkiye'ye çok katma değer sağlıyor ama kendisine fazla pay gelmiyor. Belediyenin aldığı verdi yüzde 4,5. Belediyelerle ilgili yasaların elden geçirilmesi lazım. Hakkari ve Tunceli'yle aynu usüle tabi olmaması lazım.

"350 milyar dolara çıkaracağız"

Peki ne yapmamız gerekiyor? İstanbul'da 25 yaş altı nüfus 4,5 milyon. Önemli bir insan kaynağı var. O halde biz hedef koyduk. Gelecek 5 yıldaki hedefimiz şu. İstanbul'un milli gelir içindeki payını 350 milyar dolara çıkaracağız. İhracattaki payını 125 milyar dolara çıkaracağız. En az 500 binin üzerinde istihdam oluşturacağız. Bunu yaptığımız zaman 10'un büyük ekonomi olacağız.

"Vatandaş şikayet ediyorsa..."

Vatandaş şikayet ediyorsa hiç üzülmeyin mutlu olun asıl şikayet etmiyorsa üzülün. Eğer şikayet ediyorsa sizden umudu var eğer etmiyorsa sizden umudu kesmiş. Boşuna nefes tüketmek istemiyor.

"Her yıl 100 bin kişiye istihdam"

Her yıl en az 100 bin kişiye istihdam oluşturacak projelerimiz var.

Seçilirseniz ilk işiniz ne olacak?

Daha önce bir televizyon programında da söyledim 10 saat bana müsaade edin yorgunluk gidereyim. Ondan sonra yapacağım ilk iş İstanbullulardan brifing almak olacak. Bunlar vakıflar olacak, esnaflar olacak, dernekler olacak.

"Vatandaşlardan bir ricam var"

Bütün İstanbullu hemşehrilerimden sandığa gitmelerini şehre sahip çıkmalarını özellikle sizin ekranınızdan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. dedi.