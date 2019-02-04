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BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler listesi 8 Şubat

Çeşitli ev ve kişisel eşyaların bulunduğu BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? 8 şubat BİM aktüel fırsat ürünlerinde evinizin önemli bir ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Bu hafta getirilen ürünler ise ev hanımları ile teknoloji severlere hitap ediyor. Özellikle telefon ihtiyacı olanlar, HUAWEI Y5 telefonu için BİM'e uğrayabilir, ihtiyaçlarını giderebilirler. İşte BİM aktüel ürünleri bu haftanın listesindeki ürünler...

04 Şubat 2019 Pazartesi 21:58
BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler listesi 8 Şubat

Çeşitli ev ve kişisel eşyaların bulunduğu BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? 8 şubat BİM aktüel fırsat ürünlerinde evinizin önemli bir ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Bu hafta getirilen ürünler ise ev hanımları ile teknoloji severlere hitap ediyor. Özellikle telefon ihtiyacı olanlar, HUAWEI Y5 telefonu için BİM'e uğrayabilir, ihtiyaçlarını giderebilirler. İşte 8 Şubat cuma BİM aktüel ürünleri bu haftanın listesindeki ürünler...

8 Şubat cuma BİM aktüel ürünleri 

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 21:58
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