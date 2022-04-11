BİLSEM 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sınav sonuçları MEB sorgu sayfası!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından resim, müzik, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yeteneği olan öğrencileri belirlemek amacıyla uygulanan yetenek alanlarına göre uygulanan BİLSEM grup tarama sınavı 19 Şubat - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasıda gerçekleşmişti. Sınav sürecinin tamamlanması ardından sonuç tarihi merak konusu oldu. Veli ve öğrenciler sonuçları bekliyor. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır, MEB net tarihi verdi mi?

BİLSE sınavları nasıl yapıldı?

BİLSEM öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayarlarla grup tarama uygulaması, grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınarak başarılı olan öğrenciler, yetenek alanlarına göre kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacak.

2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar 13 Mayıs 2022'de açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek. 2022 BİLSEM sınav sonuçları için tıklayınız

BİLSEM’de eğitim nasıl?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir.

Öğrencilere nasıl bir eğitim verilir?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon),

b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler,

c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,

d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

BİLSEM öğrenci seçim nasıl yapılıyor?

2017-2018 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci 1, 2, 3, sınıfa devam eden ve sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrenciler için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı takvim doğrultusunda iki aşamada gerçekleştirilecek. Birinci aşama; sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin grup tarama sınavına girmesi, İkinci aşama; grup tarama sınavı sonuçlarına göre belirlenen öğrencilerin yetenek alanlarına göre (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) bireysel değerlendirmeye alınması ile süreç tamamlanacak.