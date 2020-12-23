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Gündem Bilim Kurulu Toplantısı'nın neden ertelendiği ortaya çıktı! Ankara'da koronavirüs aşısı hareketliliği
Gündem

Bilim Kurulu Toplantısı'nın neden ertelendiği ortaya çıktı! Ankara'da koronavirüs aşısı hareketliliği

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın bugün ani bir kararla ertelenmesinin ardında Ankara'da başlayan yoğun aşı trafiğinin olduğu konuşuluyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre; Türkiye'nin Çin'den aldığı koronavirüs aşıları yarın Ankara'ya geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 20:06:00 - 2020-12-23 20:26:30
Bilim Kurulu Toplantısı'nın neden ertelendiği ortaya çıktı! Ankara'da koronavirüs aşısı hareketliliği

Türkiye'deki koronavirüs salgının son durumunun görüşüleceği Bilim Kurulu toplantısı ani bir kararla iptal edildi. Yapılan bilgilendirmeye göre Bilim Kurulu toplantısı yarın saat 17:00'ye ertelendi. Bu gelişmenin ardından herkes toplantının neden ertelendiğini merak etti.

Çin aşısı nedeniyle Bilin Kurulu ertelendi

Olay TV Muhabiri Batu Bözkürk'ün ulaştığı kulis bilgilerine göre; Türkiye'nin Çin'den aldığı koronavirüs aşıları nedeniyle Bilim Kurulu toplantısı ertelendi. Ankara'da yoğun bir aşılama hazırlığı başladığını belirtilirken Çin'den alınan CoronaVac aşılarının yarın Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

Sağlıkçıların listesi istendi

Bu gelişme sonrası Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 81 ildeki sağlık müdürlüklerine bir yazı gönderdi. Bu yazıda 1. aşamada aşılanması planlanan tüm özel muayenehane çalışanlarının bilgisi istendi ve aşı hazırlıkları yapıldı.

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