THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Bilim insanlarından heyecanlandıran keşif! Dünya'dan 250 kat daha fazla...

Bilim insanları, yeni keşfedilen TRAPPIST-1 yıldızsistemindeki 7 gezegenin kayaç yapıda olduğunu ve bazılarında Dünya'dan dahafazla su bulunduğunu belirledi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:57
Bilim insanlarından heyecanlandıran keşif! Dünya'dan 250 kat daha fazla...

Bilim insanları, yeni keşfettikleri 7 gezegenin kayaç yapıda olduğunu ve bazılarında Dünya'dan daha fazla su bulunduğunu belirledi.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, İsviçre'nin Bern Üniversitesinden gök bilimci Simon Grimm'in önderlik ettiği bilim insanları, ilk kez 2016'da keşfedilen TRAPPIST-1 sistemindeki öte gezegenlerin kütle ve kompozisyonlarına ilişkin detaylı çalışma yaptı.

Gezegenlerin yörüngesindeki yıldız ile Dünya arasında gözlemlenebilir olduğu "geçiş zamanı varyasyonlarını" (TTV) inceleyen bilim insanları, 7 gezegenin kütlelerinin büyük ölçüde kayaçlardan oluştuğu, bazı gezegenlerin kütlelerinin yüzde 5'e kadar, yani Dünya'dakinden 250 kat fazla su içerdiğini ortaya çıkardı.

Dünya'ya 40 ışık yılı mesafedeki TRAPPIST-1 sisteminde yer alan gezegenlerden üçü, ilk kez Avrupa Güney Gözlemevinin Geçiş Halindeki Gezegen ve Gezegensiler Küçük Teleskobu (TRAPPIST) tarafından keşfedilmişti. Ertesi yıl Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), sistemde toplam 7 gezegen olduğunu, bunların hepsinin yıldızın canlı yaşamının ortaya çıkmasına müsait yaşanabilir bölümünde bulunduğunu açıklamıştı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 17:57
  1. Uzay
  2. Yeni gezegenler
  3. heyecanlandıran keşif
  4. Dünya'dan 250 kat fazla su var

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deri mobilya, özen ve bakım ister
    1. Deri mobilya, özen ve bakım ister
    2. Fransa'da kabine değişikliği! Atamalar..
    3. Boğmaca hastalığının belirtileri neler?
    4. İşte katliamın ispatı! Halep'te toplu..
    5. Rusya'dan Türkiye açıklaması: İdlib..
    6. Hacamat yapan adamın gerçek mesleği..
    7. Katar'dan Almanya atağı! "Görüşüyoruz"
    8. Şeker tütün kadar tehlikeli!
    9. Sınırda hareketlilik! 369 düzensiz..
    10. Antalya'da trafik kazası! Lüks araç..
    11. Güney Kore'den Kore gazisine büyük vefa!
    12. Bilim insanlarından heyecanlandıran..
    13. Rusya'dan flaş Suriye çağrısı:..
    14. Banyoda doğurduğu bebeği nehre..
    15. Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu!
    16. Çikolataya dair bilinmeyenler
    17. Ölüm haberini verdiği kişinin oğlu..
    18. Barbaros Şansal'a sert tepki! "İşgal..
    19. Öğrenciler için pazartesi kabusu..
    20. İspanya'dan Katalonya bölgesine..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!