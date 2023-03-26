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Sağlık Bilim insanları açıkladı! Bunu yiyen hasta olmuyor
Sağlık

Bilim insanları açıkladı! Bunu yiyen hasta olmuyor

Yeniakit Publisher
2023-03-26 07:05:00 - 2023-03-26 07:11:48
Bilim insanları açıkladı! Bunu yiyen hasta olmuyor

Anadolu Propolisi üzerinde yapılan çalışmalar, bu ürünün Covid-19’a karşı koruyucu etkisini ortaya koydu.

Antiviral, antibakteriyel, antiinflamatuar, antikanser ve antioksidan aktiviteler gibi c¸es¸itli biyolojik o¨zelliklere sahip arı ürünleri arasında en yüksek antioksidan özelliğe sahip arı ürünü olan propolisin Covid-19. riski yüksek bireylerde koruyucu etkisinin bulunduğu bildirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları üzerinde Anadolu propolisinin COVID-19’a karşı etkisi araştırıldığını belirten Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "209 sağlık çalışanının katıldığı çalışmada, deney grubunda yer alan 102 sağlık çalışanı 1 ay boyunca yüzde 30 oranında saf Anadolu propolisi içeren ekstrden takviye almıştır. Kontrol grubunda yer alan 102 sağlık çalışanı ise herhangi bir tedavi almadan takip edilmiştir. Planlanan takip süresinde semptomatik vakalara göre, 1. ayın sonunda tüm grupların PCR analiz sonuçları değerlendirilmiş, yüzde 30 oranında saf Anadolu propolisi içeren ekstrden kullanan deney grubundaki 102 sağlık çalışanı arasından sadece 2 katılımcıda COVID-19 PCR pozitifliği tespit edilmiştir. Diğer yandan ise; kontrol kolu olarak takip edilen grupta 102 katılımcının 14’ünde COVID-19 PCR test pozitif tanısı elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, COVID-19’a karşı, kontrol grubuna kıyasla Anadolu propolisi alan grupta yaklaşık olarak yüzde 98 oranında istatistiksel anlamlı oranda koruyuculuk tespit edilmiştir” dedi.

Propolisin yapısından da bahseden Tanuğur, “Propolisin, yapısında doğal olarak bulunan flavonoidler, fenolikler, terpenler ve enzimler gibi organik bileşenler sayesinde antibakteriyel, antifungal, antiviral, antiinflamatuar, antitümoral ve antioksidan etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte propolisin farklı kıta, bölge ve bitki türlerinden elde ediliyor oluşu, bileşimini birbirinden farklı kılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Propolisin kovandan çıktığı ham haliyle insan vücudu tarafından kullanamadığına dikkat çeken Dr. Tanuğur; “Propolisin yapısında doğal olarak bulunan balmumu, ekstrleme suretiyle uzaklaştırılır ve böylelikle insan vücudu tarafından kullanılabilir sıvı formu elde edilir. Ancak ekstrleme sırasında kullanılan çözücüye bağlı olarak içeriğinde yer alan flavonoid ve fenolik bileşimi değişiklik gösterir. Bu sebeple doğru bir ekstrleme yöntemi kullanılması da önemlidir. Anadolu propolisi Dünya'da fenolik zenginliği ve çeşitliliği açısından en değerli propolistir. Genellikle poplar (kavakgiller familyası) tipi olan, Anadolu Propolisi’nin rengi kahverengidir. Ekstrlendiğinde de rengi açık kahveden koyu kahveye kadar değişir. Anadolu propolisinde; antioksidan etki gösteren en az 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşen bulunur” diye konuştu.
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Propolis nedir?

Propolis bitkiler tarafından üretilen onları hem soğuktan hem de mikroorganizma saldırısından koruyan reçineli bileşiğin, bal arıları tarafından toplandıktan sonra transforme edilmesinden dolayı güçlü ve yapışkan bir özellik kazanmış su geçirmez, antimikrobiyal ve ısı yalıtan özellikteki özüdür.

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