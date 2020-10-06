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Aktüel Bilecik'teki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Bilecik'teki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:35:43 -
Bilecik'teki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te geçen hafta meydana gelen silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül'de merkeze bağlı Aşağıköy'de otomobilinden indiği esnada Yunus B'nin (28) silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli H.A'yı, silahıyla Bursa'da gözaltına aldı.

Olayda kullanıldığı iddia edilen otomobil ise İnegöl'de terk edilmiş bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Merkeze bağlı Aşağıköy'de otomobilinden inen Yunus B'ye, 28 Eylül'de plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobilden ateş edilmiş, şüpheliler kaçmıştı. Yunus B, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, olay bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

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