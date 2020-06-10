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Aktüel

Bilecik'te sağanağın ardından yol çöktü

Yeniakit Publisher
2020-06-10 19:17:46 -
Bilecik'te sağanağın ardından yol çöktü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te sağanağın ardından çöken yolda emniyet ekipleri önlem aldı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Hürriyet Mahallesi Park Sokak'ta belediye ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı yolda yaklaşık 3 metrelik çukur oluşurken emniyet ekipleri şeritlerle bölgede tedbir aldı.

Mahalle sakinlerinden Osman Tok, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade ederek, "Yağmurun ardından yol çöktü, ekipler hemen geldi müdahale etti. Yolda daha fazla kayma olmasın diye taş ve kaya getirdiler, çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

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