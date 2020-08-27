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Aktüel Bilecik'te iki tırın çarpışmasıyla yükselen alevler ormana sıçradı
Aktüel

Bilecik'te iki tırın çarpışmasıyla yükselen alevler ormana sıçradı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:59:37 -
Bilecik'te iki tırın çarpışmasıyla yükselen alevler ormana sıçradı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te iki tırın çarpışması sonucu başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Bilecik-Yenişehir kara yolunun Zeybek Çamları mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır çarpıştı.

Araçlardan yükselen alevler, yolun kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kurtulan iki sürücüden birine ambulansta müdahalede bulunuldu. Diğer sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Bilecik ve İnegöl orman işletme müdürlükleri ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, orman yangınını kontrol altına almaya çalışıyor.

Söndürme çalışmasına helikopterle de destek sağlanıyor.

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