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Eğitim Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Taban puanları, üniversite adaylarının almış oldukları puanlar ile hangi üniversitelerin, hangi bölümlerine gireceklerini belirler. Peki, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanı 2021, Bilecik Şeyh Edebali Bayburt Üniversitesi başarı sıralaması ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 14:53:00 -
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

YKS sınavı sayılı günler kaldı. ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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