Biden'ın karaciğerine yumruğu yapıştıran bakın kim çıktı! Bomba Muhammed bin Selman detayı

Amerikan kurulu düzeninin “gözde gazetesi” New York Times'ın “pabucun pahalı” olduğunu görmeye başlayıp “Başkan Joe Biden’ın Körfez ülkeleri üzerindeki etkisinin umduğundan çok daha az olduğunu” diye yazdığına işaret eden Tamer Korkmaz, "Karaciğerine yumruk yiyen boksör, genellikle iflah olmaz" dedi. Korkmaz, Yeni Şafak'taki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Efsane spiker Orhan Ayhan’ın anlattığı boks maçlarından aşina olduğumuz bir tabirdir, “karaciğeri yoklamak!”

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Karaciğerine yumruk yiyen boksör, genellikle iflah olmaz.

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Medyamızda Jack Nicholson rolünde oynayan Güneri Cıvaoğlu, “Muhammed Bin Selman’ın Joe Biden’ın karaciğerine fena bir yumruk salladığından” bahsetti.

(Milliyet, 8 Ekim 2022)

BİR BATI MUHİBBİNİN İTİRAFI

Güneri Nicholson, dünya gündemini Batı Medyasının tesiri altında yorumlayan bir eşik bekçisidir.

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Suudi Arabistan’ın lokomotifliğindeki “Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü”nün (OPEC), petrol üretiminde kısıntı kararı almasından hareketle…

Şu “Karaciğere Yumruk” benzetmesini yapması, bir nevi “itiraf” gibidir!

“DOMİNO ETKİSİ” Mİ?

Suudi Arabistan (+Rusya’nın) günlük petrol üretimlerini 2 milyon varil düşürme kararı alması, ABD ile AB’yi vurdu!

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“Petrol fiyatlarının artmasının ABD’de siyasi tesiri ne olur?” diye sorulduğunda, ilk akla gelen Demokratların ara seçimde kaybetme ihtimalidir.

Orada muhtemel bir yenilgi, Amerikan derin devletinin dolaylı ablukası altındaki Donald J. Trump’ın bir kez daha “Başkan” seçilmesinin yolunu açabilir!

DEMEK Kİ, NEYMİŞ?

Suudi Veliaht Prensi Selman’ın, Joe Biden’ın “karaciğerine indirdiği yumruk” için…

Hürriyet’in “Dünya” sayfasında attığı manşet ise şöyleydi:

“Biden’ın Sözü Prens’e Geçmedi”

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Amerikan Kurulu Düzeninin “gözde gazetesi” New York Times da “pabucun pahalı” olduğunu görmeye başladı!

“Başkan Joe Biden’ın Körfez ülkeleri üzerindeki etkisinin umduğundan çok daha az olduğunu” yazdı!

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Gazete, “MBS’nin bilinçli olarak ABD ile arasına mesafe koyduğunu” işaretledi!

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Geçen Temmuz’un ortasında Cidde’ye giden Biden’ın oradaki “Yumruk Selamı Diplomasisi”nin başarısız olduğunu da vurguladılar.

BAYDIN’A KAPAK

Tam da burada, ABD Başkanı Biden’a Cidde’de “düşük protokol” uygulandığını hatırlayalım.

MBS, Cidde Zirvesi’ne katılan Arap ülkelerinin liderlerini havaalanında tek tek karşılamış…

Buna mukabil, zirveye maydanoz olan Biden’ı özellikle orada karşılamamıştı!

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“Cidde’de Veliaht Prens Selman ile görüşmeyeceğim” dedikten sonra…

“Tükürdüğünü yalayan” Biden’dan bahsediyoruz.

PÜF NOKTASI

“Hem suçlu, hem de güçlü!” ABD’nin Başı Mendebur Biden…

MBS ile yaptığı görüşmede kendisine “Kaşıkçı Cinayetinin sorumlusu sensin!” dediğini söylemişti.

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Prens’in cevabı ise “Hayır! Sorumlusu ben değilim” olmuştu!

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Düzenbaz Joe Biden, Kaşıkçı Cinayeti hususunda “halen daha ne denli duyarlı oldukları” algısına oynuyordu.

Faturayı MBS’ye çıkarırken, hunharca işlenen mevzubahis cinayetin arkasında CIA’in yer aldığı gerçeğinin üzerini sıkıca örtmüş oluyordu!

GÖRÜNEN & GÖRÜNMEYEN

Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz’in, oğlu MBS’yi ‘Veliaht’ olarak atamasının ardından…

Suudi Arabistan’ın Haydut ABD’nin boyunduruğundan sıyrılmaya başladığını gösteren çok sayıda gelişme yaşandı.

Cidde’deki zirvede olup bitenler ve de son petrol kısıtlaması; bu gerçeğin sadece görünen yüzünde yer alan iki gelişmeden ibaret…

Yani?

Perde arkasında, çok daha fazlası var!

Haçlı Siyonist İttifakı’nın önde gelen gazetesi New York Times’ı “ziyadesiyle üzecek” türden gelişmeler, bunlar!

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Suudi yönetiminin Türkiye ile kurduğu yakın ilişkilerin vardığı istasyon…

Haydut Devlet ABD’yi çıldırtıyor!

-Ne güzel…

-Daha beter olsunlar!

İNTİKAM YEMEĞİ NASIL YENİR?

ABD’nin, CIA’in organize ettiği Cemal Kaşıkçı cinayetini sekizde sekiz MBS’nin üstüne yıkmasının rövanşı/intikamı fena halde alınıyor!

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Eh, ne demişler?

-İntikam yemeği soğuk yenir!

İKİ MÜHİM HABER DAHA

Suudi Kralı Selman daha geçenlerde (27 Eylül 2022) Başbakanlık görevini de oğlu Muhammed Bin Selman’a devretti.

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Güncel bir haberi de buna ekleyelim:

“OPEC ile OPEC harici bazı ülkelerin petrol üretimini 2 Milyon varil azaltma kararının ardından…

ABD Kongresine, Suudi Arabistan ve BAE’deki ABD askeri varlığının çekilmesi yönünde bir tasarı sunuldu!”

NEREDEN NEREYE?

Temsilciler Meclisi’ndeki üç Demokrat Partili vekilin imzasıyla sunulan tasarıda, bakınız ne deniliyor:

“S. Arabistan ve BAE, yıllardır petrol sahaları ve güvenlikleri konusunda ABD askeri varlığına güvendi.

Bu ülkeler aktif bir biçimde aleyhimize çalışırken, buralarda askeri varlığımızı sürdürmek için bir neden göremiyoruz.”

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İşbu tasarı yasalaşırsa…

90 gün içinde iki ülkedeki 5 bine yakın Amerikan askeri ile Patriot ve THAAD gibi bölgede konuşlanmış hava savunma sistemleri kaldırılacak!

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Evet…

Yanki’ler, biran evvel ikilemeliler!

Pardon…

-Defolup gitmelerinde, büyük fayda var!"